"История Нижегородской области тесно связана с авиацией", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем авиации, который отмечают в России в третье воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 18 августа.

"История Нижегородской области тесно связана с авиацией. Регулярный рейс Москва-Нижний Новгород стал первым в истории страны. Здесь родились великие летчики Валерий Чкалов и Петр Нестеров. В 1932 году в Нижнем Новгороде был основан знаменитый авиастроительный завод "Сокол". Мечты тысяч ребят о небе рождались в авиакружках и во время показательных полетов, а профессия летчика всегда была окружена романтическим ореолом!

В этом году произошло важное событие — международному аэропорту "Стригино" указом Президента было присвоено имя Валерия Павловича Чкалова. Аэропорт активно развивается — буквально месяц назад он получил возможность обслуживать широкофюзеляжные самолеты. Сегодня в летнем расписании воздушной гавани больше 20 маршрутов по различным направлениям, которыми пользуются сотни тысяч пассажиров. Благодаря авиации развиваются деловые и культурные связи, а также сфера туризма.

В профессиональный праздник желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба, штатных взлетов и приземлений, благодарных пассажиров!" – отмечается в поздравлении.