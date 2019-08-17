Более 140 млн рублей планируется направить на ремонт здания нижегородского литературного музея

Более 140 млн рублей планируется направить на реставрацию объекта культурного наследия "Дом Бурмистровой с интерьером", который располагается на ул. Минина, 26 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В здании находится литературный музей Максима Горького.
Подрядчику необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора и т.д.
Помимо реставрационных работ, планируется благоустроить территорию вокруг здания, построить площадку для литературного чтения и площадку летнего кафе, рядом разместить парковочные места.
Заказчиком работ выступает МУК "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода".
Начальная (максимальная) цена контракта – 141,4 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского, областного и федерального бюджетов на 2019-2020 годы.
Итоги конкурса подведут 27 августа 2019 года.
СПРАВКА:
Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+