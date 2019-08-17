Более 140 млн рублей планируется направить на ремонт здания нижегородского литературного музея Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 140 млн рублей планируется направить на реставрацию объекта культурного наследия "Дом Бурмистровой с интерьером", который располагается на ул. Минина, 26 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В здании находится литературный музей Максима Горького.

Подрядчику необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора и т.д.

Помимо реставрационных работ, планируется благоустроить территорию вокруг здания, построить площадку для литературного чтения и площадку летнего кафе, рядом разместить парковочные места.

Заказчиком работ выступает МУК "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода".

Начальная (максимальная) цена контракта – 141,4 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского, областного и федерального бюджетов на 2019-2020 годы.

Итоги конкурса подведут 27 августа 2019 года.

СПРАВКА:

Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.