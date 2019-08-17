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Общество

Работодателям предложили организовать сотрудникам занятия физкультурой на рабочих местах

19 августа 2019 12:28  [83] Общество

Фото: С сайта http://mpmo.ru

Минздрав предложил работодателям организовать сотрудникам занятия физкультурой на рабочих местах. Об этом говорится в программе "Укрепление здоровья работающих", разработанной специалистами ведомства.

В программе указывается, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) хронические неинфекционные заболевания в развитых странах являются причиной 2/3 случаев преждевременной смерти населения в трудоспособном возрасте, причем основная доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и травмы.

По показателю DALYs почти 60% общего бремени болезней в Европе обусловлены семью ведущими факторами: повышенное артериальное давление, потребление табака, чрезмерное потребление алкоголя, повышенное содержание холестерина крови, избыточная масса тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни.

"Цель организации физкульт-брейков на предприятии - снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня", - поясняется в документе.

Эксперты считают, что комплексы физических упражнений должны разработать соответствующие специалисты.

Для снятия психологического напряжения ведомство предлагает создать специальные помещения с аромалампами, капсулами сна и массажными креслами.

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