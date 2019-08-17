Разбираемся с особенностями мягкой кровли

Гибкая кровля в настоящее время является очень популярным видом покрытия, применима для простых и сложных домов. Покрытие является многослойным материалом, в основе которого находится стекловолокно, с двух сторон покрытое битумом. Благодаря чему обеспечивается надёжное сцепление с битумными слоями. Наличие полимерных добавок обеспечивает пластичность, долговечность и другие качества конечному изделию. Верхняя часть материала состоит из измельчённых каменных фракций, выступающих в качестве дополнительной защиты.
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В настоящее время кровля выпускается в рулонном, мембранном или черепичном виде. Материалы имеют схожий состав, но имеют отличие по верхнему слою. Особая структура обеспечивает покрытию прекрасные эксплуатационные показатели при минимальном количестве минусов.
Преимущества мягкой кровли следующие:
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