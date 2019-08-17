Разбираемся с особенностями мягкой кровли

Гибкая кровля в настоящее время является очень популярным видом покрытия, применима для простых и сложных домов. Покрытие является многослойным материалом, в основе которого находится стекловолокно, с двух сторон покрытое битумом. Благодаря чему обеспечивается надёжное сцепление с битумными слоями. Наличие полимерных добавок обеспечивает пластичность, долговечность и другие качества конечному изделию. Верхняя часть материала состоит из измельчённых каменных фракций, выступающих в качестве дополнительной защиты.

В настоящее время монтаж мягкой кровли по цене 1600 руб/м2осуществляют специалисты ресурса rekonst.com. Они предоставляют профессиональные услуги по кровельным работам. Клиенты могут рассчитывать на высокое качество и скорость проведения работ.

В настоящее время кровля выпускается в рулонном, мембранном или черепичном виде. Материалы имеют схожий состав, но имеют отличие по верхнему слою. Особая структура обеспечивает покрытию прекрасные эксплуатационные показатели при минимальном количестве минусов.

Преимущества мягкой кровли следующие:

Большой срок службы. При правильной укладке она способна прослужить больше 30 лет;

Водонепроницаемость. Покрытие способно противостоять воде, включая проливные дожди и снегопады;

Большой выбор видов, форм и размеров. Благодаря этому обеспечивается универсальность применения. Покрытие нормально подходит для кровли любой конфигурации и сложности. Причём ему не страшны даже мелкие геометрические погрешности. Также стоит отметить богатый выбор оттенков и цветов;

Внешние характеристики. Благодаря большому выбору форм, легко создать внешне привлекательную крышу;

Простота монтажа. При качественной подготовке и использованию соответствующего инструментария процесс не занимает много времени, что достигается благодаря легковесности материала. Мягкая кровля просто монтируется даже в местах примыкания и дымоходах. В качестве приятного дополнения выступает безотходность монтажа;

Неприхотливость. Спустя время покрытие не утрачивает своего цвета, что не требует от владельцев ежегодной перекраски кровли;

Ремонтопригодность. Если сломался отдельный сегмент, его легко заменить новым, без особых усилий;

Звукоизоляция. Кроме низкой теплопроводности, мягкая кровля обеспечивает хорошую защиту от посторонних звуков и шумов.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.