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Происшествия

Колония в Сухобезводном нарушала права осужденных-инвалидов

19 августа 2019 13:02  [75] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская прокуратура выявила нарушения прав осужденных-инвалидов со стороны руководства колонии в Сухобезводном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре пояснили, что одному из осужденных, который являлся инвалидом третьей группы, необходимо было пройти очередное освидетельствование 14 июня 2019 года, иначе он бы потерял статус инвалида. Однако, руководство смогло организовать осужденному такое освидетельствование лишь 21 июня и это повлекло утрату статуса инвалида.

Аналогичные нарушения руководство колонии допускало и в отношении других осужденных.
В связи с этим, прокуратура в адрес начальника исправительной колонии внесла представление, которое находится на рассмотрении.

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