Кстовские тепловые сети реконструируют теплопункты детских учреждений города Бизнес

Кстовские тепловые сети реконструируют теплопункты детских учреждений города Фото: НИА Нижний Новгород

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" осуществили техническое перевооружение двух индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), обеспечивающих горячее водоснабжение детских учреждений города Кстово. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Один из этих тепловых пунктов обслуживает городской Дворец детского и юношеского творчества, второй – детские сады №3 и №19 "Солнышко". В ИТП взамен морально устаревшего старого установлено новое теплооблообменное и насосное оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика.

Техническое перевооружение ИТП детских учреждений проводится в рамках концессии по управлению компанией "Т Плюс" объектами теплоснабжения и ГВС Кстова и Кстовского района. Всего в текущем году планируется заменить оборудование семи таких ИТП, общая стоимость работ составит 3,8 млн рублей без НДС.

"Реализация проекта – важная и ответственная для нас задача. Ввод нового оборудования повысит эффективность и надежность эксплуатации тепловых пунктов и обеспечит комфортные условия для детей", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

СПРАВКА:

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России.

В составе нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

Производственная площадка Кстовские тепловые сети (КТС) в составе Нижегородского филиала "Т Плюс" образована в 2017 году. КТС обслуживают 127 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей, 29 км трубопроводов сетей горячего водоснабжения, 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов.