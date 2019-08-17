Последние новости рубрики Культура и отдых
19 августа 2019 13:19  [68] Французы снимают в Нижнем Новгороде программу о туризме
19 августа 2019 10:53  [100] Более 140 млн рублей планируется направить на ремонт здания нижегородского литературного музея
18 августа 2019 11:53  [320] "Важно, чтобы нижегородцы становились активными участниками праздника", - Глеб Никитин
18 августа 2019 09:45  [2012] Салют в акватории Стрелки завершил День города
17 августа 2019 17:26  [184] Эстафету "Культурного района" передали Автозаводскому району Нижнего Новгорода
17 августа 2019 16:30  [298] "Единая Россия" поздравила нижегородцев с Днем города
17 августа 2019 13:59  [197] Ведущим онлайн-студии молодежного фестиваля "Высота" станет комик Владимир Маркони
17 августа 2019 11:40  [259] "Важно, чтобы Нижний Новгород всегда был городом возможностей", - Владимир Панов
17 августа 2019 10:36  [417] "Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы ПФО", - Евгений Лебедев
17 августа 2019 10:31  [166] "Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - Дмитрий Барыкин
Культура и отдых

Французы снимают в Нижнем Новгороде программу о туризме

19 августа 2019 13:19  [68] Культура и отдых

Фото: с сайта ru.wikipedia.org

Французы и бельгийцы снимают в Нижнем Новгороде программу о туризме. Телекомпания Eccholine (Антверпен, Бельгия) проводит в Нижнем Новгороде съемки программы "Пекинский экспресс" для французского телеканалаM6 в период 19-24 августа 2019 года.

Телешоу представляет собой гонки на выбывание, участники которых должны добраться автостопом из Москвы до Пекина. В пути их ждут игровые испытания, связанные с местными культурными и географическими особенностями.

Так, в Нижнем Новгороде, на площади Горького французские путешественники будут соревноваться в том, чей каравай будет быстрее съеден встреченными прохожими.

Кроме того, предусмотрена игра и с пассажирами Нижегородской канатной дороги, - участникам "Пекинского экспресса" на лоб приклеят имя кого-то из знаменитых российских деятелей, а местные жители должны будут помочь им его угадать. Предусмотрены и штрафные поездки на "канатке", если имя так и не будет угадано за время поездки из Нижнего до Бора.

Также предполагается, что французские искатели приключений совершат заплыв по Волге на байдарках и будут дегустировать икру.

В связи с этим, в администрации города попросили нижегородцев оказать посильное содействие и продемонстрировать дружелюбие и гостеприимство.

"Пекинский экспресс" - это игровая иллюстрация транснационального путешествия, знакомство с повседневным бытом местных жителей, уникальной природой и историей. Для нас же это повод разрушить некоторые клише восприятия России и Нижнего Новгорода западной аудиторией, сформировать позитивный, туристически привлекательный образ города", - сказал глава городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

СПРАВКА:

Маршрут "Пекинского экспресса" пролегает из Москвы через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Кострому, Муром, Нижний Новгород, Бор, Яранск, Казань. Организационную поддержку съемочной группе в Нижнем Новгороде оказывает городское МАУ "Управление по туризму".

Программа "Пекинский экспресс" снимается в шестой раз, предыдущие выпуски выходили в эфир в 2003, 2004, 2005, 2006 и 2008 годах, и пользовались большим успехом у зрителей телеканала М6, который входит в тройку крупнейших каналов для мировой франкоязычной аудитории.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph