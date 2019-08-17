Французы снимают в Нижнем Новгороде программу о туризме Культура и отдых

Фото: с сайта ru.wikipedia.org

Французы и бельгийцы снимают в Нижнем Новгороде программу о туризме. Телекомпания Eccholine (Антверпен, Бельгия) проводит в Нижнем Новгороде съемки программы "Пекинский экспресс" для французского телеканалаM6 в период 19-24 августа 2019 года.

Телешоу представляет собой гонки на выбывание, участники которых должны добраться автостопом из Москвы до Пекина. В пути их ждут игровые испытания, связанные с местными культурными и географическими особенностями.

Так, в Нижнем Новгороде, на площади Горького французские путешественники будут соревноваться в том, чей каравай будет быстрее съеден встреченными прохожими.

Кроме того, предусмотрена игра и с пассажирами Нижегородской канатной дороги, - участникам "Пекинского экспресса" на лоб приклеят имя кого-то из знаменитых российских деятелей, а местные жители должны будут помочь им его угадать. Предусмотрены и штрафные поездки на "канатке", если имя так и не будет угадано за время поездки из Нижнего до Бора.

Также предполагается, что французские искатели приключений совершат заплыв по Волге на байдарках и будут дегустировать икру.

В связи с этим, в администрации города попросили нижегородцев оказать посильное содействие и продемонстрировать дружелюбие и гостеприимство.

"Пекинский экспресс" - это игровая иллюстрация транснационального путешествия, знакомство с повседневным бытом местных жителей, уникальной природой и историей. Для нас же это повод разрушить некоторые клише восприятия России и Нижнего Новгорода западной аудиторией, сформировать позитивный, туристически привлекательный образ города", - сказал глава городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

СПРАВКА:

Маршрут "Пекинского экспресса" пролегает из Москвы через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Кострому, Муром, Нижний Новгород, Бор, Яранск, Казань. Организационную поддержку съемочной группе в Нижнем Новгороде оказывает городское МАУ "Управление по туризму".

Программа "Пекинский экспресс" снимается в шестой раз, предыдущие выпуски выходили в эфир в 2003, 2004, 2005, 2006 и 2008 годах, и пользовались большим успехом у зрителей телеканала М6, который входит в тройку крупнейших каналов для мировой франкоязычной аудитории.