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Посетителей ТРК "Небо" эвакуируют из-за сработавшей системы оповещения о пожаре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
"Посетителей эвакуируют из-за того, что сработала система оповещения. Сейчас эвакуация продолжается. Сколько человек находится в торговом центре — пока сказать невозможно", - пояснил собеседник агентства.
В МЧС пояснили, что сообщение о сработавшей системе поступило примерно в 13:00.
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