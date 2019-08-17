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Происшествия

Посетителей ТРК "Небо" эвакуируют из-за сработавшей системы оповещения о пожаре

19 августа 2019 13:37  [54] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Посетителей ТРК "Небо" эвакуируют из-за сработавшей системы оповещения о пожаре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"Посетителей эвакуируют из-за того, что сработала система оповещения. Сейчас эвакуация продолжается. Сколько человек находится в торговом центре — пока сказать невозможно", - пояснил собеседник агентства.

В МЧС пояснили, что сообщение о сработавшей системе поступило примерно в 13:00.

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