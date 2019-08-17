Кировчанин погиб от ножевого ранения земляка на территории Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Кировчанин, работавший на территории Нижегородской области, погиб от кровопотери после того, как в ходе ссоры земляк ударил его ножом. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Мужчины являлись рабочими, которые заготавливали лет. Следователи полагают, что происшествие произошло в ходе ссоры днем 16 августа 2019 года в бытовом помещении, расположенном на делянке в Пижемском лесничестве Тоншаевского района.

Мужчины поссорились и 40-летний подозреваемый ударил земляка ножом в ногу. От кровопотери 55-летний мужчина скончался.

В отношении 40-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).