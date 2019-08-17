Последние новости рубрики Происшествия
19 августа 2019 15:27  [3] Мошенники под видом нижегородских волонтеров пытаются наживиться на пропавшей сутки назад пятилетней девочке
19 августа 2019 14:38  [82] Кировчанин погиб от ножевого ранения земляка на территории Нижегородской области
19 августа 2019 13:37  [127] Посетителей ТРК "Небо" эвакуируют из-за сработавшей системы оповещения о пожаре
19 августа 2019 13:02  [104] Колония в Сухобезводном нарушала права осужденных-инвалидов
19 августа 2019 09:21  [7195] Поиск пятилетней Зарины Авгоновой продолжается: волонтеры просят прислать записи с видеорегистраторов
19 августа 2019 00:51  [1943] Помощь Росгвардии понадобилась для поиска пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки
18 августа 2019 18:17  [10145] Пятилетняя девочка пропала в Нижегородской области, уйдя гулять на улицу
18 августа 2019 10:08  [648] В 10 метрах от берега: нижегородский водитель утонул в машине
16 августа 2019 18:14  [498] "Гулял по городу". Через три дня нашелся один из пропавших в Нижнем Новгороде кировских подростков
16 августа 2019 14:52  [358] Супругов будут судить в Нижегородской области за попытку продать почти 1 кг наркотиков
Происшествия

Кировчанин погиб от ножевого ранения земляка на территории Нижегородской области

19 августа 2019 14:38  [82] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Кировчанин, работавший на территории Нижегородской области, погиб от кровопотери после того, как в ходе ссоры земляк ударил его ножом. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Мужчины являлись рабочими, которые заготавливали лет. Следователи полагают, что происшествие произошло в ходе ссоры днем 16 августа 2019 года в бытовом помещении, расположенном на делянке в Пижемском лесничестве Тоншаевского района.

Мужчины поссорились и 40-летний подозреваемый ударил земляка ножом в ногу. От кровопотери 55-летний мужчина скончался.

В отношении 40-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph