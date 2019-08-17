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Происшествия

Пассажирка автомобиля Honda погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП под Кстово

19 августа 2019 16:06  [78] Происшествия
Пассажирка автомобиля Honda погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП под Кстово

Пассажирка автомобиля Honda погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП под Кстово

Фото: НИА Нижний Новгород

Пассажирка автомобиля Honda CR-V погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП под Кстово. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 18 августа в 12:00 на 429 км автодороги Москва – Уфа, когда 51-летний водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Audi Q3.

В результате ДТП погибла 50-летняя женщина-пассажирка Honda CR-V, водитель этой машины травмировал голову, но госпитализация мужчине не потребовалась.

Всех, кто находился в автомобиле Audi Q3, пришлось госпитализировать. Водитель (47 лет) и одна из пассажирок (70 лет) доставлены в больницу с диагнозом "тяжелая сочетанная травма", еще одна пассажирка (42 года) сломала позвоночник, получила множественные переломы различных частей тела, черепно-мозговую травму и травматический шок.

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