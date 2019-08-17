Депутаты ЗС НО намерены обратиться в Госдуму РФ с просьбой ускорить принятие закона, регулирующего работу такси Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены обратиться в Государственную думу РФ с просьбой ускорить принятие закона, регулирующего работу такси. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству 19 августа 2019 года.

По инициативе комитета подготовлен проект обращения. Документ будет рассмотрен на заседании регионального парламента 29 августа.

В декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси".

Законопроект подразумевает установку основ государственного регулирования деятельности по перевозке. Также он призван разграничить полномочия в данной сфере между федерацией и регионами.

Депутаты надеются, что в осеннюю сессию этот закон пройдёт.

Конфликт интересов

Причиной обращения стали конфликтные ситуации с участием представителей таксомоторных компаний из других регионов. Напомним, в марте этого года по факту побоев с участием таксистов в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело.

В конце марта поздно вечером неустановленные лица, находясь на Зеленском съезде, действуя из хулиганских побуждений, избили троих граждан.

В соцсети ВКонтакте сообщалось, что в Нижний Новгород начали массово приезжать люди из Чувашии и Мордовии, чтобы подработать в такси.

(фото из соцсети ВКонтакте)

Местные таксисты винят их в том, что они отбирают у них клиентов — отзываются на все заказы, поэтому в час пик не повышается коэффициент. Таксисты собрались на Зеленском съезде, чтобы поговорить с приезжими, но дело не ограничилось только разговорами.

В апреле 2019 года в региональном минтрансе прошло совещание на эту тему. На нем было рассмотрено обращение ГУ МВД России по Нижегородской области о необходимости проработать решения для урегулирования проблемной ситуации.

По словам заместителя министра транспорта Нижегородской области Максима Подовинникова, договоры с такси из других регионов были расторгнуты, но не исключены взаимные перевозки, то есть можно доехать на такси из одного региона в другой.

Проблемы в работе нижегородских такси

Однако, это не единственные нарекания к работе служб такси в Нижегородской области.

"Сегодня на этом рынке неблагоприятная ситуация. Нам нужно навести порядок", - сказал председатель комитета Владимир Солдатенков.

Среди очевидных проблем участники комитета назвали то, что большое количество машин не имеют опознавательных признаков такси. Заказывая такси, пассажир не понимает, "кто его везет" – квалифицированный водитель или нелегал.

"Незарегистрированные такси не учтены и не идентифицированы, а значит, не установлены их права и обязанности, не определена их ответственность перед пассажиром. Этим пробелом правового регулирования пользуются недобросовестные участники рынка", - отметил Владимир Солдатенков.

Максим Подовинников пояснил, что сейчас в регионе выдано 8835 разрешений на осуществление перевозок на такси. Причем основная часть клиентов приходится на агрегаторы.

Как пояснил представитель ГИБДД, за семь месяцев было пресечено более 300 фактов перевозок без регистрации физического лица и более 100 случаев осуществления перевозок без регистрации.

Иногда перевозчики поступают недобросовестно и передают заказы людям, не имеющим разрешения, и в дальнейшем не несут ответственности за качество услуги. Или же зарегистрированные собственники заключают с таксистами договоры аренды и никак не следят за их работой.

Также нижегородцы часто жалуются на культуру водителей, техническое состояние автомобилей и посторонние запахи в салоне.

Согласно действующему законодательству, в работу незарегистрированных такси региональный минтранс вмешаться не может. Как не может и обеспечить постоянный контроль за автомобилями такси, выходящими на работу на нижегородские дороги.