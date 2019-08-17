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Происшествия

Молодой мужчина на мотоцикле погиб под колесами автомобиля Honda в Городецком районе

19 августа 2019 16:17  [68] Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Молодой мужчина на мотоцикле погиб под колесами автомобиля Honda в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 18 августа в 16:00, когда 63-летний водитель, управляя автомобилем Honda, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Suzuki, которым управлял 28-летний мужчина.

В результате водитель мотоцикла погиб. Кроме того, на мотоцикле находился пассажир — 24-летний молодой человек. Его пришлось госпитализировать с закрытым перелом костей таза.

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