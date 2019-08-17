Условия проезда по льготной транспортной карте в Нижегородской области меняется с 1 сентября Общество

Условия проезда по льготной транспортной карте в Нижегородской области меняется с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что изменения обусловлены постановлением правительства Нижегородской области.

Теперь лимит по льготной транспортной карте с ограниченным количеством поездок увеличится с 39 до 40, по электронному комбинированному социальному проездному билету (КСПБ) он поднимется с 19 до 20. При этом КСПБ станет доступен для жителей всего региона, а не только Нижнего Новгорода. Оплаченные поездки будут действовать 3 месяца.

При пополнении льготной транспортной карты с 1 сентября устанавливается следующая стоимость:

на 20 поездок по электронному комбинированному социальному проездному билету – 250 рублей;

на 40 поездок по льготной социальной транспортной карте - 500 рублей;

на неограниченное количество поездок по льготной социальной транспортной карте в течение одного месяца - 800 рублей.

Масштабный проект по внедрению безналичной системы оплаты проезда на всем пассажирском транспорте Нижегородской области стартовал 28 ноября 2018 года. Полный переход с бумажных ЕСПБ и ЕСПА на электронные носители произошел 1 мая 2019 года.

Стоимость льготных социальных проездных в Нижегородской области не повышалась с 2015 года.