Шламонакопитель "Белое море" в Дзержинске уже на 40% покрыт зеленой травой Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Шламонакопитель "Белое море" в Дзержинске Нижегородской области уже на 40% покрыт зеленой травой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Экспертная комиссия министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 19 августа 2019 года проверила ход работ по ликвидации дзержинских шламонакопителя "Белое море", свалки промышленных отходов "Черная дыра" и полигона ТБО "Игумново". Работы на трех объектах идут в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

В настоящее время шламонакопитель "Белое море" на 40% покрыт зеленой травой. Финальные слои рекультивации – растительный грунт и биоматы - появились уже на 27 га площади. На территории шламонакопителя также продолжаются работы по устройству слоя бентонитовых матов и геомембраны. Они уложены больше чем на 76% площади. Больше чем на 73,5% уложен геотекстиль.

"Контроль за выполнением работ на всех трех объектах ведется постоянно. Стоит отметить, что ликвидация идет хорошими темпами, без отставаний", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На "Черной дыре" в настоящее время уже обезврежено больше двх тысяч тонн отходов. Продолжаются работы по снятию заражённого грунта с береговой линии.



На полигоне "Игумново" продолжается укладка геотекстиля. Он покрывает больше 70% площади объекта. На 56% готов и газодренажный слой матов. Он необходим для того, чтобы свалочные газы не уходили в воздух. Также на полигоне продолжаются работы по монтажу трубопровода для сбора фильтрата, практически завершена прокладка труб напорной канализации до локальных очистных сооружений.

"Опыт рекультивации трех объектов накопленного экологического вреда мы планируем использовать и при ликвидации других объектов в регионе", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, опыт рекультивации трех нижегородских объектов накопленного экологического ущерба: "Черная дыра", "Белое море" и "Игумново" в рамках национального проекта "Экология" получил хорошую оценку на федеральном уровне.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 мая 2019 года рассказал, что работы на трех нижегородских объектах накопленного экологического ущерба ведутся в графике.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.