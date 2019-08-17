Каждый третий москвич в последнее время стал чаще слышать о Нижнем Новгороде, - пресс-служба нижегородского правительства Общество

Каждый третий москвич в последнее время стал чаще слышать о Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного среди москвичей представительством правительства региона.

В опросе также принимали участие представители проектного офиса по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Опрос проводился для того, что бы выявить культурно-исторические ассоциации, которые вызывает Нижний Новгород у жителей столицы, повысить информированность москвичей о предстоящем юбилее города.

Согласно результатам опроса, 32% москвичей в последнее время стали чаще слышать о Нижнем Новгороде. При этом мужчин в этой группе оказалось больше, чем женщин (55,3% и 44,7% соответственно). Из респондентов, которые стали чаще слышать о Нижнем Новгороде, 57% уже посещали столицу Приволжья.

Такой опрос, как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, позволил понять, что влияет на популярность города и на что нужно сделать акцент при дальнейшем развитии.

«Радует, что узнаваемость города среди москвичей в последнее время растет – это напрямую влияет на его туристическую привлекательность. Для москвичей наш регион - одно из самых удобных направлений. Здесь развито авиа- и железнодорожное сообщение – до Нижнего Новгорода на поезде можно с комфортом добраться всего за 3,5 – 4 часа. Проведение Чемпионата мира по футболу позволило сделать серьезный рывок и в развитии индустрии гостеприимства, и этот потенциал нуждается в дальнейшей реализации», - сказал глава региона.

«Впереди – 800-летие Нижнего Новгорода. Сам юбилей будет ярким событием в жизни страны, но много интересного ждет нижегородцев и гостей города в процессе подготовки. Кроме Нижнего Новгорода в регионе еще много привлекательных для посещения мест: Арзамас, Дивеево, Городец, Семенов, поэтому планировать поездку можно сразу на несколько дней», - добавил Глеб Никитин.

В пресс-службе добавили, что «самым ярким событием, в связи с которым жители Москвы слышали/ читали о Нижнем Новгороде», стал ЧМ-2018 (о нем упомянули 49,2% респондентов). Затем 14,6% опрошенных указали фестиваль Горький Fest, 8,5% – хоккейные турниры (КХЛ), 8,3% – музыкальный фестиваль AlfaFuturePeople.

Как показали результаты опроса, в отношении Нижнего Новгорода «у москвичей возникают самые разные ассоциации». История, древность, старина, прошлое, Русь – с этим Нижний Новгород ассоциируют 12,07% опрошенных; Нижегородский Кремль – эта ассоциация возникала у 11,3% респондентов. Волгу упомянули 8,89%, ГАЗ - 8,11%, отдельно вспомнили «стрелку» Оки и Волги - 5,1% респондентов. Позитивные воспоминания личного характера, связанные с городом (областью), отмечены у 6% москвичей. Вместе с тем встречались и довольно любопытные ассоциации: «город яблок», «Арзамас – Ступин, Пушкин, Жуковский», «подъем от реки на Дятловы горы», «третья столица», «могущественность природы».

Нижний Новгород вызывает у респондентов устойчивые ассоциативные образы: чаще всего жители столицы квалифицируют область как торговую столицу, регион купцов и Нижегородской ярмарки (57%), регион, где зародилось ополчение Минина и Пожарского (41%), родину народных промыслов (36%), Дивеевскую обитель и памятные места Серафима Саровского (28%) (респондентам предлагался множественный выбор).

Согласно результатам опроса, Нижний Новгород и Нижегородская область тесно связаны с такими личностями, как Максим Горький (56,7% опрошенных), Козьма Минин (48,9% опрошенных) и Серафим Саровский (29,6%) (респондентам предлагался множественный выбор). Известную российскую модель, нижегородку Наталью Водянову вспомнили 17,3% от общего числа респондентов. Примечательно, что чаще всего ее упоминали москвичи в возрасте 45-54 лет (26,29% от общего числа упомянувших) и 25-34 лет (23,1%).

Среди общего числа опрошенных 40% москвичей уже посещали Нижний Новгород. Наиболее распространенной причиной/целью посещения является познавательный (экскурсионный) туризм. Именно этот вариант ответа указали 35,8% побывавших в Нижнем Новгороде респондентов. Из них наиболее активная аудитория – люди в возрасте 55 лет и старше (26,7%), из которых женщины – 59,3%.

Между тем 27,6% москвичей не смогли правильно указать, какой Новгород больше – Нижний или Великий. Любопытно, что чаще ошибки допускали не самые молодые респонденты, а москвичи в возрасте 25-34 лет (27,4% от общего числа ошибившихся).

Социологический опрос среди москвичей проходил в июле-августе 2019 года. В опросе приняли участие 1664 человека старше 18 лет, среди респондентов 49% женщин и 51% мужчин. К анализу полученных данных были привлечены специалисты Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Результаты опроса будут опубликованы в открытом доступе и размещены на сайте представительства правительства Нижегородской области при правительстве РФ https://msk.government-nnov.ru/.