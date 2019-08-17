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Культура и отдых

Ночь кино пройдет в четырех нижегородских кинотеатрах

20 августа 2019 10:39  [61] Культура и отдых

Всероссийская акция "Ночь кино-2019" пройдет в нижегородских кинотеатрах "Буревестник", "Орленок", "Зарница" и "Смена" 24 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

В рамках "Ночи кино" там будут показаны три фильма: "Балканский рубеж" Андрея Волгина (16+), "Домовой" Евгения Бедарева (6+), "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова (6+).  Они были отобраны путем всероссийского голосования.

Посмотреть кинокартины можно бесплатно:

"Орленок": 20:00 – "Домовой", 22:00 – "Балканский рубеж", 23:45 – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

"Буревестник": 17:00 – "Домовой", 18:30 – "Балканский рубеж", 21:00 – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

"Зарница": 17:00 – "Домовой", 19:00 – "Балканский рубеж", 21:30 – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

"Смена": 17:00 – "Домовой", 19:00 – "Балканский рубеж", 21:00 – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

СПРАВКА:

"Ночь кино" – всероссийская акция, ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех регионах РФ. Основная задача акции – поддержка и популяризация российского кинематографа. Акция проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры Российской Федерации.

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