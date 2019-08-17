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Бизнес

Екатерина Чиркова возглавила департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка "Открытие"

20 августа 2019 11:11  [89] Бизнес

Екатерина Чиркова возглавила департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка "Открытие". Как сообщили в пресс-службе банка, в новой должности Екатерина Чиркова будет отвечать за взаимодействие со всеми крупнейшими корпоративными клиентами банка "Открытие" для обеспечения выполнения стратегических задач и укрепления позиций банка на рынке.

Екатерина Чиркова присоединилась к команде "Открытия" в мае 2018 года, сформировала новую команду клиентского блока, которая обеспечила увеличение клиентской базы и рост корпоративного кредитного портфеля более чем на 23% или на 300 млрд рублей.

Свою карьеру на российском финансовом рынке Екатерина Чиркова начинала в структурах Сбербанка России, где за 15 лет работы прошла путь от кредитного инспектора территориального банка до начальника управления финансирования недвижимости CIB Центрального аппарата.

"Мы уверены, что богатый опыт и высокий уровень профессионализма Екатерины Чирковой, который она демонстрировала в течение всей карьеры, позволят банку укрепить репутацию надежного партнера российских компаний в самых разных отраслях экономики", - прокомментировал назначение руководитель блока КИБ банка "Открытие" Виктор Николаев.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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