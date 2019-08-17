"ТНС энерго НН" проводит для клиентов акцию и дарит онлайн-кинотеатр Wink, где 101 канал Общество

ПАО "ТНС энерго НН" совместно с платежным сервисом А3, компанией "Ростелеком" и мультимедийной платформой Wink дарит своим клиентам бесплатную подписку на месяц в онлайн-кинотеатре Wink. Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".

Wink – мультимедийная платформа от "Ростелеком" для просмотра фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, таких как Netflix, HBO, Showtime, FOX и многих других, а также более сотни ТВ-каналов с помощью приложения для мобильных устройств, ТВ-приставок, поддерживающих Smart TV, а также на сайте wink.rt.ru.

В пресс-службе пояснили, что для доступа к 1000 фильмов, сериалам и 101 ТВ-каналу, необходимо выполнить несколько действий:

- На сайте nn.tns-e.ru оплатить электроэнергию на сумму от 200 рублей, активировав промокод акции TNSWINK в специальном поле на этапе ввода данных банковской карты;

- После успешного завершения платежа на указанный при оплате номер телефона придет бесплатное SMS-сообщение с уникальным кодом Wink;

- Для активации подписки Wink, необходимо зарегистрироваться в сервисе Wink – на сайте, в мобильном приложении или через ТВ-приставку – и активировать полученный уникальный код.

Подписку в онлайн-кинотеатре Wink можно продлевать ежемесячно, оплачивая электроэнергию на сайте "ТНС энерго Нижний Новгород", выполняя условия акции и получая новые уникальные коды. Совместная акция ПАО "ТНС энерго НН", платежного сервиса А3, компании "Ростелеком" и мультимедийной платформы Wink продлится до конца мая 2020 года.

Для участия в акции можно оплачивать как текущее потребление, так и делать авансовый платеж в счет будущего периода. В этом случае аванс отобразится на лицевом счете как "Переплата" и зачтется при расчете за следующий период.



Прием платежей на сайте nn.tns-e.ru осуществляет платежный сервис А3 - стратегический технический партнер "ТНС энерго Нижний Новгород".



Более подробно с условиями участия в акции можно ознакомиться на странице акции.