СУ СК приглашает нижегородцев пройти собеседование в кадетский класс Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области приглашает пройти собеседование в 10 профильный кадетский класс. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

Собеседование пройдет 21 августа 2019 года в нижегородской гимназии № 2, начало в 14:30. В отборе примет участие руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области полковник юстиции Жулина Наталья.



Адрес гимназии: ул. Мануфактурная, 16а; телефон: 246-38-96; адрес сайта гимназии www.gimn2nn.com.