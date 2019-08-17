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Общество

СУ СК приглашает нижегородцев пройти собеседование в кадетский класс

20 августа 2019 12:08  [80] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области приглашает пройти собеседование в 10 профильный кадетский класс. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

Собеседование пройдет 21 августа 2019 года в нижегородской гимназии № 2, начало в 14:30. В отборе примет участие руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области полковник юстиции Жулина Наталья.

Адрес гимназии: ул. Мануфактурная, 16а; телефон: 246-38-96; адрес сайта гимназии www.gimn2nn.com.

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