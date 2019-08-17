Нижегородец сломал позвоночник на производстве Knauf в Дзержинске Происшествия

Здание ООО Кнауф Гипс Дзержинск

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Начальник производства ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" сломал позвоночник во время проверки оборудования завода. Об этом сообщили в трудовой инспекции Нижегородской области.

Согласно информации, 4 июля 2019 года 46-летний начальник производства с мастером совершали обход завода для проверки исправности и работоспособности оборудования. Когда они начали спускаться со смотровой площадки третьего уровня на второй, решетчатый настил сместился, и мужчина упал на бетонный пол.

Начальник производства получил перелом позвоночника и других костей.

Компанию, в которой работал мужчина, оштрафовали на 130 тысяч рублей. Сотрудника, отвечавшего за безопасность, - на 30 тысяч рублей.

Предприятие обязуется произвести осмотр производства и закрепить все настилы.