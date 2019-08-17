Последние новости рубрики Происшествия
20 августа 2019 12:24  [52] Нижегородец сломал позвоночник на производстве Knauf в Дзержинске
19 августа 2019 16:17  [390] Молодой мужчина на мотоцикле погиб под колесами автомобиля Honda в Городецком районе
19 августа 2019 16:06  [434] Пассажирка автомобиля Honda погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП под Кстово
19 августа 2019 15:27  [773] Мошенники под видом нижегородских волонтеров пытаются наживиться на ситуации с пропавшей сутки назад пятилетней девочкой
19 августа 2019 14:38  [238] Кировчанин погиб от ножевого ранения земляка на территории Нижегородской области
19 августа 2019 13:37  [238] Посетителей ТРК "Небо" эвакуируют из-за сработавшей системы оповещения о пожаре
19 августа 2019 13:02  [226] Колония в Сухобезводном нарушала права осужденных-инвалидов
19 августа 2019 09:21  [14558] Поиск пятилетней Зарины Авгоновой продолжается: волонтеры просят прислать записи с видеорегистраторов
19 августа 2019 00:51  [2717] Помощь Росгвардии понадобилась для поиска пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки
18 августа 2019 18:17  [12240] Пятилетняя девочка пропала в Нижегородской области, уйдя гулять на улицу
Происшествия

Нижегородец сломал позвоночник на производстве Knauf в Дзержинске

20 августа 2019 12:24  [52] Происшествия
Здание ООО Кнауф Гипс Дзержинск

Здание ООО Кнауф Гипс Дзержинск

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Начальник производства ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" сломал позвоночник во время проверки оборудования завода. Об этом сообщили в трудовой инспекции Нижегородской области.

Согласно информации, 4 июля 2019 года 46-летний начальник производства с мастером совершали обход завода для проверки исправности и работоспособности оборудования. Когда они начали спускаться со смотровой площадки третьего уровня на второй, решетчатый настил сместился, и мужчина упал на бетонный пол.

Начальник производства получил перелом позвоночника и других костей.

Компанию, в которой работал мужчина, оштрафовали на 130 тысяч рублей. Сотрудника, отвечавшего за безопасность, - на 30 тысяч рублей.

Предприятие обязуется произвести осмотр производства и закрепить все настилы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph