Нижегородка получила 5 лет колонии за разбой в отношении старушки Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил 36-летнюю жительницу Тоншаевского района к пяти годам лишения свободы за кражу и разбойные действия в отношении пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ранее неоднократно судимая женщина в октябре 2018 года вытащила из пальто пенсионерки кошелек с пенсией.

Также осужденная находясь в гостях соседки-пенсионерки в компании друзей попросила у пожилой женщины денег взаймы и, увидев кошелек у нее в руках, выхватила кошелек, толкнула старушку и убежала.

Суд признал 36-летнюю женщину виновной в краже, совершенной с причинением значительного ущерба из одежды или сумки (п. "в, г" ч.2 ст.158 УК РФ) а также в разбое (ч.1 ст. 162 УК РФ) и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.