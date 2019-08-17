ЖК «Свой комфорт»: Недвижимость без рисков – только готовое жилье!

Уютный квартал с кирпичными домами и собственными земельными участками находится всего в десяти километрах от Нижнего Новгорода

Три года назад в Нижегородской области стартовал проект ЖК «Свой». Здесь есть все, на что нужно обращать внимание при выборе жилья: индивидуальные дома с участками, надежный застройщик, готовая инфраструктура и вкусные цены. А главное – до Нижнего Новгорода нужно ехать всего 7 километров - захочется окунуться в поток бурной городской суеты, шумных баров, клубов и супермаркетов, всего за 10-20 минут можно доехать до города на своем автомобиле или на автобусе, остановка расположена напротив жилого комплекса.

Поселок полностью заселен, на момент написания статьи в продаже осталось только три дома. Местные жители хором твердят, жить в ЖК «Свой» - идеально. Например, семья Пигиных, с которой удалось пообщаться корреспонденту «Комсомольской правды», живет в своем доме уже больше трех месяцев.

- Мы приобрели не только комфортное жилье, но и спокойствие. Город рядом, свой участок есть, вокруг природа, тишина, еще и цены отличные. Уже и забыли, что когда-то теснились в квартире, - делится Ольга. Для детей, которых в семье Пигиных двое, рядом есть площадка: там и качели, и песочница, и горки. Напротив строятся продуктовый магазин и аптека.

Счастливых жителей в ЖК «Свой» уже больше трехсот.

Больше, лучше, качественнее

Сохранив все положительные моменты и избавившись от отрицательных, застройщик запустил еще один проект – ЖК «Свой комфорт». http://territoriann.ru/doma/zhk-svoy-komfort.html. Название подобрано не случайно, ведь теперь покупатель получит еще больше! Полное отсутствие инвестиционных рисков – только готовое жилье.

Асфальтированный подъезд, уличное освещение и разрешенное использование – лишь малая часть того, что получат жильцы ЖК «Свой комфорт». Выбор домов стал шире – на любой вкус и цвет: от 106 до 195 квадратных метров.

Кроме того, не нужно заморачиваться с благоустройством. В цену каждого дома уже включено: парковочный асфальтированный карман на два автомобиля, монолитный и полностью утепленный цоколь, надежные железобетонные перекрытия, сварная металлическая межэтажная лестница, качественные ПВХ-окна и металлическая утепленная дверь – все, что нужно для комфортного проживания.

Безусловно, к каждому дому подведены газ, электричество, вода, канализация, интернет. Внутренняя отделка зависит от выбранной комплектации.

ЖК «Свой» – как купить дом мечты?

Приобретение жилья в ЖК «Свой комфорт» безопасно и выгодно: все дома продаются готовыми, цена двухэтажного кирпичного дома 106 метров с участком 9 соток от 3 199 000 руб. Удобно: покупатель выбирает по своему желанию варианты комплектации дома, как опции у автомобиля. Конечно, тут есть ипотечные программы банков партнеров.

И застройщик надежный - Проект «Территория». http://territoriann.ru/doma/ Специалисты найдут индивидуальный подход к каждому покупателю. Более того, компания без проблем поможет вам обменять квартиру в пыльном городе на дом в ЖК «Свой» или подберет ипотечную программу от надежных банков-партнеров.

Успейте купить дом своей мечты! Узнать подробности, записаться на просмотр домов можно на официальном сайте компании.