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Происшествия

Нижегородский боксер убил оскорбившего его дочь мужчину

20 августа 2019 14:10  [36] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина в Московском районе Нижнего Новгорода убил гостя, который оскорбил его дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В следственном комитете пояснили, что у подозреваемого есть разряд по боксу.

Следователи полагают, что преступление произошло в ночь на 16 августа текущего года. Фигуранты, предположительно, познакомились на улице и 40-летний подозреваемый пригласил ровесника потерпевшего к себе домой на ул. Баранова Московского района.

Находясь в квартире, мужчины начали распивать спиртное и в ходе застолья гость оскорбил дочь хозяина дома. Тот, в ответ на оскорбление, несколько раз ударил кулаками своего нового знакомого по голове из-за чего последний скончался.

Ранним утром хозяин квартиры вынес тело погибшего на улицу, где его и увидели соседи, позвонив в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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