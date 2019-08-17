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Происшествия

Останки пропавшего в апреле Павла Морева нашли в гаражном кооперативе в Нижегородской области

20 августа 2019 15:38  [32] Происшествия
Павел Морев

Павел Морев

Фото: ПСГ Рысь

Останки пропавшего в апреле 38-летнего Павла Морева нашли в гаражном кооперативе близ Лесного городка в Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Останки обнаружил местный житель — в кустах находились человеческие кости. Приехавшие на вызов сотрудники полиции нашли рядом личные вещи погибшего, среди которых оказался паспорт на имя Павла Морева.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие.

Напомним, мужчина ушел из дома на ул. Лесной Городок 5 апреля и не вернулся.

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