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Общество

Администрация Кстовского района погасила долг перед подрядчиком по строительству детсада, — прокуратура

20 августа 2019 15:57  [80] Общество

Администрация Кстовского района погасила долг перед подрядчиком по строительству детского сада. В Нижегородской области прокуратура добилась полного погашения задолженности перед малым предприятием по муниципальному контракту в размере свыше 4 млн рублей.

Речь идет об исполненном муниципальном контракте на выполнение работ по строительству детского сада. Задолженность была погашена после внесения представлений в адрес главы администрации

Работа по защите прав предпринимателей в сфере оплаты государственных и муниципальных контрактов будет продолжена, отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что подрядчика детсада в ЖК "Цветы" оштрафовали на 27 млн рублей за нарушение сроков строительства объекта.

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