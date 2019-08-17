«Нижегородская область готова к проведению форума «Россия — спортивная держава», — Павел Колобков Общество

«Нижегородская область готова к проведению форума «Россия — спортивная держава», — Павел Колобков Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородскую область 20 августа 2019 года с рабочим визитом посетил министр спорта РФ Павел Колобков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Павел Колобков проинспектировал ход подготовки к Международному форуму «Россия — спортивная держава», который состоится в 10−11 октября в Нижнем Новгороде. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Проведение форума „Россия — спортивная держава“ станет знаковым событием для региона. У нас есть все возможности для того, чтобы достойно принять гостей и сформировать насыщенную деловую программу. Центральной площадкой станет Стрелка, которая за последний год превратилась в настоящий спортивно-культурный кластер. Яркое свидетельство — работа крупнейшей в регионе площадки „СпортПорт“, которую уже посетили почти 150 000 человек. Уверен, что форум поможет нам в дальнейшем еще более эффективно использовать наследие Чемпиона мира по футболу. Рассчитываю, что вместе с министерством спорта РФ мы сможем подготовить и немало интересного для нижегородцев», — приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В рамках визита Павел Колобков провел рабочее совещание по вопросам организации форума, в котором принял участие заместитель губернатора области Александр Югов.

«После принятия решения о проведении форума в Нижегородской области был сформирован оргкомитет, разработан проект деловой программы, определены места проведения деловой, спортивной и культурной программ. Сейчас проходит заключительная стадия подготовки. Сегодня мы посмотрели площадки форума и можем с уверенностью сказать, что Нижегородская область готова к проведению этого масштабного мероприятия. Это будет большой спортивный праздник для нашей страны», — пояснил Павел Колобков.

Второй день проведения форума будет открытым для жителей города. Запланированы мастер-классы и автограф-сессии с ведущими российскими спортсменами. Ожидается приезд Александра Карелина, Елены Исинбаевой, Алексея Немова.

«Форум — это масштабное событие, мы ожидаем большое количество гостей. И для нас очень важно качественно его провести. Губернатор Глеб Никитин поручил подготовить максимально насыщенную деловую и культурную программу, в которой смогут принять участие горожане. Это одна из целей форума, который проходит в рамках национального проекта „Спорт — норма жизни“ основная суть которого заключается в привлечении людей к занятию массовым спортом», — сказал Александр Югов.