Фестиваль «Станица Вольная» пройдёт в Нижегородской области 24 августа Культура и отдых

Фото: с сайта stanica-volnaya.ru

Фестиваль «Станица Вольная» пройдёт в Нижегородской области 24 августа 2019 года (Кстовский район, д. Ржавка). Об этом сообщили организаторы.

На фестивале гостям праздника продемонстрируют зрелищные традиционные казачьи виды спортаи обучают верховой езде. Также будет организована шоу-программа, соревнования по джигитовке, мастер-классы, предусмотрена игровая зона для детей.

«Фестиваль «Станица Вольная» — это своеобразный промежуточный итог 5 летнего существования конного клуба. За такое короткое время здесь увеличилось поголовье: сейчас в конюшне 13 верховых лошадей и 3 пони, прекрасно подготовленных для обучения взрослых и детей как азам верховой езды, так и конному спорту серьезного уровня. «Спортсмены «Станицы Вольной» не раз становились победителями и призёрами соревнований по конкуру и выездке — районного до межрегионального масштаба. Особняком в этом клубе стоит подготовка по казачьим видам спорта — джигитовке, фланкировке и рубке. В Нижегородской области таким мало кто вообще занимается, а в «Станице» уже подготовили чемпионов регионального уровня! Возрождение и развитие именно казачьих турниров — одна из приоритетных задач «Станицы Вольной», к которой здесь подходят со всей серьезностью», — отметили организаторы.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 10:00.

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