Дороги вместо гидроузла в Балахне: перераспределение средств? Общество

На федеральном уровне обсуждается возможность перераспределения средств - вместо строительства гидроузла в Балахне в пользу строительства дорог. Об этом сообщает REGNUM.

Со ссылкой на протокол заседания проектного комитета говорится о том, что вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росречморфлота о перераспределении средств в размере 12,6 млрд рублей, которые планировалось направить на строительство гидроузлов, на мероприятия проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Таким образом, планируется отложить строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов.

Строительство гидроузлов на Волге и Дону — в Нижегородской и Ростовской областях отодвинется на более поздний срок.

"Это не свободные средства, а перераспределение с возвратом позднее", — цитирует представителя Акимова РБК. По его словам, деньги вернутся в речные проекты позднее.

Отметим, что ранее были озвучены разные позиции относительно строительства гидроузла в Балахне.

Дописследования

В апреле, российская академия наук по итогам расширенного заседания научного совета поддержала позицию правительства Нижегородской области в части необходимости дополнительных исследований технико-экономического и экологического характера в связи с планируемым строительством низконапорного гидроузла.

Тогда же в министерстве экологии региона заявили, что проект гидроузла не имеет научно обоснованной оценки экологического ущерба. До августа 2017 года было указано только два варианта устранения проблемы судоходства - это подъем уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки, что приведет к затоплению части территории Нижегородской области и Республики Марий Эл. Проектировщик гидроузла получил замечания от минэкологии области.

Позиция правительства Нижегородской области

Позицию правительства Нижегородской области по данному вопросу неоднократно высказывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Она заключается в том, что любой проект обеспечения судоходства, который реализуется на территории региона, должен не только не ухудшить ситуацию в Нижегородской области, но улучшить ее.

По итогам общественных обсуждений и сбора информации из районов министерством экологии был составлен реестр замечаний и предложений, связанных со строительством низконапорного гидроузла- около 400 страниц. После систематизации они были направлены проектировщикам гидроузла для получения обоснованных разъяснений.

Мнения жителей региона

Ранее было собрано 14,5 тысяч подписей жителей, опасающихся, что при строительстве плотины могут быть подтоплены их дома, садовые участки, территории предприятий.

Фото: с сайта science.wikia.org

СПРАВКА:

Низконапорный гидроузел – это вариант возобновления судоходства на реке Волге на отрезке Городец – Нижний Новгород без поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки.