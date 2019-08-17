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Бизнес

Судостроительный завод на Бору просят признать банкротом

21 августа 2019 11:56  [123] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ФНС России обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о признании банкротом ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" (Бор). Об этом сообщается в материалах арбитражного суда.

Иск подан 19 августа, дата рассмотрения сейчас не назначена. Сумма исковых требований составляет 4,1 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" зарегистрировано в 2013 году. Предприятие осуществляет ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.

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