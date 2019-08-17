Судостроительный завод на Бору просят признать банкротом

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ФНС России обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о признании банкротом ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" (Бор). Об этом сообщается в материалах арбитражного суда.
Иск подан 19 августа, дата рассмотрения сейчас не назначена. Сумма исковых требований составляет 4,1 млн рублей.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" зарегистрировано в 2013 году. Предприятие осуществляет ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.
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