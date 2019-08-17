Судостроительный завод на Бору просят признать банкротом Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ФНС России обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о признании банкротом ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" (Бор). Об этом сообщается в материалах арбитражного суда.

Иск подан 19 августа, дата рассмотрения сейчас не назначена. Сумма исковых требований составляет 4,1 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Шиморский судоремонтный-судостроительный завод" зарегистрировано в 2013 году. Предприятие осуществляет ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.