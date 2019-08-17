Как выбрать хороший чай?

Выбрать хороший чай не так просто. Этот напиток любим и уважаем всеми народностями. Однако речь идёт о качественном продукте. Приобрести чай оптом сегодня не составит труда. Сделать это можно даже посредством сети Интернет. Однако прежде необходимо найти понимание, какими же именно качественными характеристиками должен обладать хороший чай и как распознать наличие таковых в продукте.

Чай обычно классифицируют по происхождению и виду, способу окисления напитка и продолжительности процесса. А также играет роль тип чайного листа и способ его обработки.

По происхождению чай может быть; китайским, ассамским и камбоджийским. По способу окисления и его продолжительности, продукт делится на белый, зелёный, сине-зелёный, жёлтый и чёрный. По типу чайного листа напиток может быть байховым или типсовым, оранж либо оранж пеко. Ещё встречаются среднесортные и травяные чаи.

Выбор чая – это исключительно индивидуальный момент. Всё зависит от личных предпочтений и вкусовых пристрастий. Важно найти для себя понимание, что хороший качественный чай априори не может стоить дёшево.

Чай – это напиток, который обладает ярко выраженным вкусом. Необходимо понимать истинное значение такового, чтобы сделать правильный выбор. В ином случае вероятность купить подделку довольно велика. Чтобы не выкинуть деньги «на ветер», доверяйте надёжным и проверенным поставщикам. Продукция должна быть сертифицированной и в полной мере отвечать предъявляемым к ней требованиям со стороны государственных структур.

Как понять, что чай хорош? Высыпьте некоторое количество листьев на лист бумаги белого цвета, чтобы подчеркнуть контраст. Рассмотрите чаинки. Они должны иметь одинаковый цвет и размер. Если визуализируются примеси и пыль, то от дальнейшего употребления продукта отдельной марки стоит отказаться. Это показатель низкого качества. Заварите чайный лист. Температура воды должны быть оптимальной. Для каждого вида чая она своя.

О качестве чая можно судить по второй заливке. Если цвет остался ярким, а жидкость – прозрачной, это хороший знак. Тусклая и мутная вода говорит о том, что продукт оставляет желать лучшего, когда речь идёт о качественных характеристиках. Хороший чай должен быть ароматным и обладать насыщенным вкусом.

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