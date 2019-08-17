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"РусЛайн" на три часа задерживает авиарейс из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте аэропорта "Пулково".
По расписанию воздушное судно рейса 7R235 должно было вылететь 21 августа в 16:15, однако сейчас отправление перенесено на 19:30. Перелет осуществляется на среднемагистральном воздушном судне CRJ200 пассажировместимостью в 50 человек.
Как пояснили в авиакомпании, вылет задержан по техническим причинам в связи с переносом срока вылета предыдущего самолета из аэропорта "Пулково".
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