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Общество

"РусЛайн" на три часа задерживает авиарейс из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

21 августа 2019 14:38  [139] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"РусЛайн" на три часа задерживает авиарейс из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте аэропорта "Пулково".

По расписанию воздушное судно рейса 7R235 должно было вылететь 21 августа в 16:15, однако сейчас отправление перенесено на 19:30. Перелет осуществляется на среднемагистральном воздушном судне CRJ200 пассажировместимостью в 50 человек.

Как пояснили в авиакомпании, вылет задержан по техническим причинам в связи с переносом срока вылета предыдущего самолета из аэропорта "Пулково".

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