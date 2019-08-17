"Мы вложили деньги не просто в КВН, мы вложили их в развитие наших детей", - Николай Сатаев Культура и отдых

Фото: Дума Нижнего Новгорода

В детском оздоровительном лагере "Олимпийские надежды" 20 августа 2019 года состоялся первый фестиваль летнего кубка "КВН школа". Об этом сообщили в пресс-службе Думы Нижнего Новгорода.

Летний Кубок детских команд КВН проходит в рамках муниципальной программы "Молодежь Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы. Напомним, что депутаты в январе этого года поддержали развитие движения школьного КВН, выделив 10 млн рублей.

Участниками фестиваля стали семь команд из муниципальных детских оздоровительных лагерей и гимназии №136. Ребята представили свои визитные карточки, во время которых шутили на тему санкций, городской инфраструктуры, школьной жизни, зарплат учителей, распорядка в летнем лагере.

Исполняющий полномочия председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев вошел в состав жюри фестиваля.

"Я почувствовал настоящий праздник. Во-первых, прекрасная погода, во-вторых, у всех радостные, отдохнувшие лица. Ребята поразили меня своими талантами, игрой, креативностью. Когда депутаты выделили на развитие КВН в Нижнем Новгороде 10 млн рублей, со всех сторон было много критики и вопросов. Но сегодня, когда я побывал на этом празднике, посмотрел в горящие глаза ребятишек, я могу уверено сказать, что мы вложили эти средства в дело", - поделился впечатлениями он.

По итогам выступлений жюри распределило призовые места. Победителем летнего кубка "КВН школа" стала команда "Спортики" из лагеря "Олимпийские надежды", второе место заняла команда "8:2" детского оздоровительного лагеря "Чайка", третье место – у команды "Дружба" из лагеря "Зеленые дубки".

Добавим, что с 9 по 15 сентября команда "Городок" нижегородской школы №181, которая является победителем первого сезона игр Юниор-лиги КВН "Нижний Новгород", представит город на международном фестивале КВН в Анапе.