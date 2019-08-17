Капремонт больниц и поликлиник Нижегородской области: трехлетняя программа Общество

Фото: Юлия Горшкова

Около 6 млрд рублей планируется направить на капитальный ремонт медицинских учреждений в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что разработка программы капитального ремонта находится в финальной стадии.

Сроки программы: она будет рассчитана на три года – с 2020 по 2022.

"Мы провели анализ состояния медицинских учреждений, включая фельдшерско-акушерские пункты, и готовили программу, исходя из конкретных потребностей. Сложившийся за долгие годы дефицит ремонта планируем закрыть либо в эту трехлетку, либо за период действия национальных проектов. В любом случае – это будет системная работа", - отметил Глеб Никитин.

Особенности капремонта: Глеб Никитин принял решение - начинать работы сразу в нескольких учреждениях. Речь идет, прежде всего, о таких критических зонах как кровля, подвальные помещения, терапевтические или хирургические отделения.

"Ремонт по таким направлениям должен проводиться в зависимости от того, насколько важен конкретный объект для жителей. Параллельно с этим мы ведем работу с главными врачами, чтобы более качественно проводился текущий ремонт больниц и поликлиник. Это вопрос элементарной хозяйственности", - добавил губернатор.

Глеб Никитин неоднократно говорил, что региональные программы реализуются в соответствии с нацпроектами. К примеру, детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ отремонтируют, больницу Арзамаса оснастят медтехникой, а также закупят два новых передвижных маммографа для районов области, в том числе Дальнеконстантиновского.

"Президент России Владимир Путин поставил задачу – разработать региональные программы модернизации первичного регионального звена. У Нижегородской области уже есть немало наработок в этом направлении, в том числе и программа капитального ремонта. Вместе с тем, регион будет максимально активно пользоваться всеми возможностями национального проекта "Здравоохранение", - подчеркнул губернатор.