Нижегородские многодетные семьи смогут не платить транспортный налог за личные автобусы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области хочет внести поправки в региональный закон "О транспортном налоге", избавив многодетные семьи от уплаты налога за автобусы или микроавтобусы с мощностью двигателя не более 150 л.с. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения в закон рассмотрели депутаты комитета по социальным вопросам на заседании 21 августа.

Как пояснили в пресс-службе, семьи с большим количеством детей приобретают автобусы либо микроавтобусы с мощностью двигателя не более 150 л.с. В действующей редакции областного закона "О транспортном налоге" предусмотрено, что один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты этого налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. Поэтому налоговые органы отказывают таким многодетным семьям в предоставлении указанной льготы.

То есть в действующем законе говорится об автомобиле, а если семья покупает автобус, то воспользоваться льготой не получается. Новый законопроект устраняет эту проблему. В действующую редакцию закона будут добавлены автобусы и микроавтобусы (мощность двигателя до 150 л.с. включительно остается на прежнем уровне).

"Необходимо отметить, что аналогичные нормы реализуются в других субъектах РФ - это Краснодарский край, Владимирская, Оренбургская области. Льгота будет по-прежнему предоставляться на одно зарегистрированное транспортное средство", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

Проект изменений в закон Нижегородской области "О транспортном налоге" рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 29 августа в двух чтениях.

СПРАВКА:

Согласно областному закону "О транспортном налоге" от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей многодетной семьи, а также один из родителей приемной семьи, опекун (попечитель), имеющие на воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, на:

- легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с.

- мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с.

- моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно)