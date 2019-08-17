НБД-Банк в I полугодии увеличил кредитный портфель на 13,5% Бизнес

ПАО "НБД-Банк" в первом полугодии 2019 года увеличило кредитный портфель примерно на 13,5%. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шаронов.

Кредитный портфель НБД-Банка по итогам января-июня составил 12,5 млрд рублей, хотя на начало года был 11 млрд рублей. Объем выданных кредитов превысил 13,5 млрд рублей.

С начала года средства вкладчиков, физических лиц увеличились на 33,6 млн рублей и составили 11,4 млрд рублей. Доля вкладов в иностранной валюте составила 6%.

Капитал НБД-Банка вырос на 6,6% и составил 4,7 млрд рублей, что, по словам Александра Шаронова, свидетельствует о росте потенциала банка для наращивания объема активных операций.

Достаточность капитала банка в первом полугодии равна 20,4%.

"Минимальный норматив Центрального банка - 8, то есть мы вдвое его перекрываем", - пояснил председатель правления НБД-Банка.

Александр Шаронов сообщил, что за полугодие банковских гарантий было выдано на общую сумму 1, 5 млрд рублей. Сумма выставленных аккредитивов составила 103,4 млн рублей.

"Мы расширили набор продуктов по гарантиям для нашим нижегородских заемщиков. Теперь у нас есть возможность предоставления гарантий по операциям лизинга, по аккредитивам, которой идут по внешней экономической деятельности, а также по беззалоговым кредитам", - добавил он.

Размер ликвидных активов банка составил 7,1 млрд рублей, что перекрывает обязательства банка по текущим расчетным счетам в 2,5 раза.

Кроме того, ликвидные активы НБД-Банка в 1,5 раза больше обязательств до востребования и со сроком погашения в ближайшие 30 дней, что при нормативе 156% говорит о прочной ликвидной позиции банка.

Доходность капитала в первом полугодии составляет 13%, активов – 3%.

В целом председатель правления банка оценил полугодие как позитивное и заявил, что главными своими задачами банк видит наращивание кредитного портфеля и внедрение сервисов по кассовым услугам.