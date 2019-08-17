Банк "Открытие" за семь месяцев предоставил нижегородскому МСБ 2 млрд рублей кредитов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Банк "Открытие" за семь месяцев 2019 года предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса Нижегородской области более 2 млрд рублей кредитных средств. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе добавили, что наиболее востребованными стали кредиты на развитие бизнеса и рефинансирование действующих кредитных обязательств в других банках. В течение года высокий спрос на заемные ресурсы отмечается у компаний, работающих в сфере производства, оказания услуг населению и оптово-розничной торговли.

В июле текущего года банк выдал кредитов на сумму свыше 400 млн рублей, что составило 25% от плана всего первого полугодия.

По данным на август 2019 года кредитный портфель МСБ банка "Открытие" в регионе составил 2,9 млрд рублей, портфель по открытым лимитам превысил 4 млрд рублей. С начала года банк открыли более 1000 расчетных счетов новым клиентам и выпустил 550 корпоративных карт, а также почти 1,5 тысячи зарплатных карт для клиентов МСБ.

"Нижегородские предприниматели воспользовались окном возможностей, которые открылись после снижения ключевой ставки ЦБ, а затем и банковских кредитных ставок. В настоящее время банк предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса все виды кредитов по ставке от 9% годовых — как на инвестиционные, так и на оборотные цели, в любой форме кредитования (разовый кредит, возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия, овердрафт)", - сказала руководитель центра МСБ филиала "Приволжский" банка "Открытие" Екатерина Григорьева.

"Кроме того, не так давно мы начали сотрудничество с Корпорацией развития Нижегородской области, в рамках которой будет проводиться совместная работа по разработке и реализации инвестпроектов. Также мы продолжаем реализовывать программу совместно с минэкономразвития и Фондом развития моногородов, где зарекомендовали себя надежными партнерами", - добавила она.

В пресс-службе также сообщили, что помимо повышения доступности заемных средств, ключевым фактором, обеспечившим увеличение кредитного портфеля, стал рост доверия клиентов к действующей команде, успешное завершение финансового оздоровления, а также внедрение современных кредитных продуктов и ускорившиеся процессы рассмотрения заявок.

"Мы ожидаем повышение деловой активности до конца 2019 года, на этот период традиционно приходится наибольшее количество кредитных сделок. До конца года банк планирует реализовать в регионе сделок еще на 3 млрд рублей", - отметил управляющий банком "Открытие" в Нижегородской области Владимир Рогозин.