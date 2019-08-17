Пять новых ФАПов откроются в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) откроются в 2019 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, информацию об открытии ФАПов озвучил глава области Глеб Никитин.

Один из пунктов открылся 21 августа в селе Разнежье Воротынского района.В селе постоянно проживают более 370 человек.

"Для строительства и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов выбираются населённые пункты, где первичная медицинская помощь наиболее востребована. Этот же принцип положен в основу формирования программы капитального ремонта", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

"Кроме открытия фельдшерско-акушерских пунктов федеральный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи", входящий в состав нацпроекта "Здравоохранение", предусматривает реализацию целого комплекса мероприятий, в частности, приобретение мобильных передвижных комплексов для организации выездных форм работы и развитие санитарной авиации. Новые возможности для жителей всех районов региона дадут и проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Так в рамках нацпроекта запланировано переоснащение региональных и межрайонных сосудистых центров, также создание сети центров амбулаторной онкологической помощи. Серьезно будет обновлено оборудование в крупнейших медицинских организациях, оказывающих помощь онкологическим больным. На эти цели в 2019-2021 годах планируется выделить более 2 млрд рублей. Таким образом, пациенты со всего региона смогут своевременно проходить диагностические обследования и получать качественное лечение. Это соответствует целям развития системы здравоохранения, которые поставил президент России Владимир Путин", - сказал губернатор.

В пресс-службе добавили, что около 6 млрд рублей планируется направить на капитальный ремонт медицинских учреждений в Нижегородской области. Реализация программы будет рассчитана на три года – с 2020 по 2022.