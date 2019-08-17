Школьникам из Иркутской области организовали экскурсию по Дзержинску Общество

Школьникам из города Тулуна Иркутской области организовали экскурсионную программу по Дзержинску. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Школьники сейчас пребывают в дзержинском лагере "Город спорта". Это 90 ребят, которые пострадали в конце июня от наводнения.

Экскурсионную программу для них помогли организовать депутаты городской Думы, входящие в депутатское объединение "Единая Россия". Помимо Дзержинска, детям организуют экскурсии по Нижнему Новгороду.

"Мы с коллегами по депутатскому объединению решили, что будет здорово показать ребятам наш любимый город и столицу региона – Нижний Новгород. Для них это замечательная возможность увидеть много нового и интересного, больше узнать о России", - сказал депутат Евгений Монахов.

Сегодня экскурсию по Дзержинску для тулунцев провел представитель одной из туристических фирм города Андрей Демидов. Он показал ребятам исторический центр города, рассказал об архитектуре Дзержинска, интересных фактах его истории, роли в Великой Отечественной войне, побратимских связях с другими городами.

Также ребятам представили экспозицию музея Изольды Извицкой, который находится во Дворце культуры химиков - одном из архитектурных символов Дзержинска. В заключение экскурсии гости города посмотрели мультфильм в новом кинозале Дворца.

"Обычно экскурсия по Дзержинску длится три часа, но, учитывая, что ребята в группе самых разных возрастов, мы уложились в один час, в течение которого постарались донести самую интересную и яркую информацию о нашем городе", - рассказал Андрей Демидов.

"Мне очень понравился город - здесь много зелени и очень красиво", - поделилась юная жительница Тулуна Эвелина Стелькина.

В пятницу ребята посетят Нижний Новгород, где прогуляются по Кремлю и Нижневолжской набережной, увидят новый стадион, где в 2018 году проходили матчи Чемпионата мира по футболу, а также посетят музеи Горьковской железной дороги и новогодней игрушки фабрики "Ариель".

В этот же день вечером, как рассказал Андрей Демидов, для ребят будет устроена вечерняя прогулка по Дзержинску с посещением цветомузыкального фонтана на площади Ленина.