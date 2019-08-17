Видеограф Кирилл Коршиков о том, как Инстаграм изменил мир социальных танцев

Социальные сети уже настолько сильно укоренились в жизни людей, что даже появились заболевания, связанные с этой зависимостью. Как ни крути, но социальные сети сильно изменили жизнь людей. Для некоторых они стали местом вдохновения, другие же смогли на этом заработать. Кирилл Коршиков тоже попал под влияние социальных сетей, ведь его профессия видеографа тесно связанна с виртуальным миром.

Как инстаграм изменил мир социальных танцев

Инстаграм — это популярная площадка, где люди могут рассказывать о своей жизни, через фотоснимки. Сейчас эта социальная сеть занимает лидирующие позиции по своей востребованности.

Но чтобы лучше понимать, о чем говорит Кирилл Коршиков, нужно разобрать еще одно понятие. Социальные танцы — это разновидность танцевального направление, которое больше нацелено не на оттачивание мастерства или участие в соревнованиях, а на приятное времяпровождение.

Социальные танцы больше используют для передачи положительных эмоций друг другу, нежели на показ своего мастерства. Это именно то танцевальное направление, где люди могут поделиться своими чувствами и эмоциями, не обращая внимание на правильность техники. Кроме того, занятия такими танцами помогут человеку держать хорошую физическую форму и развить свою координацию.

В социальных танцах есть два основных действующий лица: мужчина - ведущий, женщина - ведомая. С помощью таких танцев, молодые люди прорабатывают свои жизненные роли (мужчина - активность, инициатива; женщина - гармония, слушанье).

Речь Кирилла Коршикова

Кирилл не только видеограф, но и основатель компании Social Dance TV, занимающуюся созданием видеороликов для танцевальных мероприятий. Парень говорил, что танец и взаимодействие во время танцевальных движений — это страсть многих людей. Именно по этой причине, его компания и он сам стараются путешествовать по всему миру и фиксировать все лучшие моменты, связанные с танцевальной сферой.

Их миссия - запечатлеть танцевальный диалог и показать его всем людям, через социальные сети. По этой причине, инстаграм и сыграл такую важную роль в продвижении социальных танцев.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.