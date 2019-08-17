Особенности металлопроката: его разновидности

Для строительства или изготовления различных деталей часто используют изделия из металла. Металлопрокат — это продукция, созданная из различных сплавов и металлов, отсюда же и название. Такие изделия получают путем прокатывания их на специальных станках. Подобрать необходимые варианты металлопроката можно на этом сайте aksvil.by.

Разновидности металлопроката

Если рассматривать основные классификации металлопроката, то всего можно выделить две разновидности:

Листовой. К этому виду относятся полосы, рулоны, листы, выполненные методом холодного или горячего проката.

Сортовой прокат. К такой разновидности относят простой металлопрокат, выполненный в форме круга, квадрата и других геометрических фигур, или фасованный, в виде уголков, рельс или др.

Ко второму типу металлопроката так же часто относят трубы. Но такие изделия объединяют в отдельную группу, разбив ее еще на несколько подгрупп.

Если классифицировать металлопрокат по его форме, то можно выделить наиболее популярные:

Арматура. Это изделие относят к сортовому прокату, использующуюся для армирования ЖБ-конструкций. По своей конструкции, прутики могут быть либо гладкие, либо ребристые. Для производства зачастую используют углеродистую сталь.

Балки. Самый востребованный вариант конструкций. Относят к сортовому прокату фасонного вида. По форме бывают наклонные или горизонтальные. Как и для арматуры, в качестве сырья используют низколегированную или углеродистую сталь.

Профнастил. С этим изделием сталкивались многие, особенно специалисты, связанные со строительством домов. Сама конструкция представляет собой металлические листы с ребрами жесткости. Изготавливают их по методу холодного или горячего проката. В качестве дополнительной обработки, листы проходят стадии цинкования и грунтовки.

Трубы. Обязательная часть во всех системах водопровода, при построении трубо - и нефтепровода. Кроме того, часто трубы используются на разных стадиях строительства. Такая разновидность металлопроката относится к отдельной группе, которую различают еще по форме (круглый, прямоугольный, овальный и квадратный прокат).

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