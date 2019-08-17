Робот начал принимать показания счетчиков клиентов "ТНС энерго НН" Общество

Единый контактный центр ПАО "ТНС энерго НН" с августа внедрил технологию распознавания голоса при передаче показаний приборов учета электроэнергии - с помощью нового сервиса клиенты могут передавать показания, общаясь исключительно с роботом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внедрив робота, "ТНС энерго НН" продолжает совершенствовать клиентские сервисы, уделяя особое внимание разработке высокотехнологичных решений.

Для того чтобы воспользоваться голосовой передачей показаний, нужно:

- позвонить по телефону контактного центра ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" - 8 (831) 233-09-70;

- стационарный (домашний) телефон перевести в режим тонального набора с помощью клавиши "звездочка", мобильный телефон переводить в тональный режим не нужно;

- нажать клавишу 0;

- следуя голосовым подсказкам, пошагово назвать номер своего лицевого счета, подтвердить правильность адреса и озвучить показания электросчетчика.

"Далее голосовая информация автоматически распознается и превращается в цифры, которые выгружаются в базу данных энергосбытовой компании. Мы рассчитываем, что данное нововведение позволит нижегородцам существенно экономить время при передаче показаний", - пояснила советник генерального директора ПАО "ТНС энерго НН" по качеству клиентского обслуживания и сервисам компании Татьяна Печерская.

Для клиентов, которые пока настороженно относятся к общению с роботом, предусмотрен алгоритм перенаправления в раздел голосового меню контактного центра, где можно дождаться соединения с оператором или передать показания в режиме кнопочного набора.

С другими удобными способами передачи показания приборов учета можно познакомиться на сайте компании.

Рекомендуемые дни передачи показаний электросчетчиков – с 23 по 25 число текущего месяца.

СПРАВКА:

Для того чтобы сэкономить время при передаче показаний по телефону контактного центра, рекомендуем привязать номер своего телефона к лицевому счету.

Для этого следует:

- позвонить по телефону контактного центра 8(831)233-09-70;

- перевести городской (стационарный) телефон в тональный режим, нажав "звездочку"; мобильный телефон переводить в тональный режим не нужно;

- ввести 12-значный номер лицевого счета;

- нажать клавишу 1.

В следующий раз при звонке в контактный центр с данного телефона, вводить номер лицевого счета уже не потребуется.