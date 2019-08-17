Власти заинтересовались установкой фонарей на солнечных батареях в Нижнем Новгороде Экономика

Фонари, работающие на солнечной энергии Фото: с сайта: recyclemag.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фонари на солнечных батареях, благоустройство города по линии благотворительности и рекламные конструкции обсудили предприниматели с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым в ходе встречи, которая состоялась в Торгово-промышленной палате региона 21 августа 2019 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на мероприятии.

Использование энергии солнца

Нижегородский предприниматель Сергей Китаев предложил установить в нижегородских парках, лесных зонах и зонах отдыха фонари на солнечных батареях.

"Гуляя по городу я заметил много мест, где с точки зрения комфорта не мешало бы установить освещение, а протянуть туда кабель невозможно по техническим или экономическим причинам. Мы готовы спроектировать и установить на таких участках фонари, работающие от энергии солнца", - сказал он.

Ориентироваться при этом планируется на опыт Москвы.

"Вы правы, иногда, при установке освещения, у нас есть сложности. Но по стандарту сейчас мы используем светодиодные светильники. Если ваше предложение действительно поможет повысить эффективность фонарной сети, то пожалуйста", - ответил Владимир Панов.

Он добавил, что предложение предпринимателя будет детально рассмотрено.

Благоустройство за предпринимательский счет

Некоторые предприниматели готовы благоустраивать участки, которые находятся в муниципальной собственности. Об этом сообщил один из них, занимающийся сейчас благоустройством придомовой территории дома в Нижегородском районе.

Он рассказал, что получил письмо от главы района Михаила Шатилова с предложением вместе с придомовой территорией благоустроить и муниципальную землю.

"Мы готовы вложиться в участки – мы здесь живем. Понятно, что нужно благоустраивать, а то придомовая территория будет сделана по-европейски, а дальше резкий контраст", - заявил он.

Однако, он столкнулся с некоторыми трудностями. Предпринимателю пришлось самому разрабатывать проект и обращаться за согласованием в ресурсоснабжающие организации.

"Если к предпринимателям обращается глава района, желательно, чтобы район или город сами сделали проект, каким они хотят видеть эту территорию", - пояснил уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.

Владимир Панов ответил, что взаимодействие по линии благотворительности с предпринимателями всегда приветствуется. Он "благодарен предпринимателям и готов начать работу", главное, чтобы это не нарушало концепции развития города.

Поблажки в требованиях к рекламным конструкциям

В ходе встречи высказывались не только предложения, но и претензии. Представитель розничной сети натуральных продуктов Наталья Назарова пожаловалась на жесткие требования новых правил благоустройства.

По ее словам, административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода требует в короткие сроки заменить рекламные вывески, которые не соответствуют требования.

"Это очень дорого. К тому же брендбук сети не соотносится с новыми требованиями. Например, запрещен темный фон вывесок", – сказала Наталья Назарова.

Владимир Панов пообещал, что рассмотрит этот вопрос и постарается сделать требования для предпринимателей мягче.