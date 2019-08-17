Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года Бизнес

Банковская группа "Альфа-Банк", в которую входит ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, объявила о результатах работы за первое полугодие 2019 года согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Финансовые итоги:

- общий совокупный доход Группы за отчетный период увеличился до 435 млн долларов США;

- чистые процентные доходы превысили 1 млрд долл. США, продемонстрировав почти 20% рост в рублевом эквиваленте;

- чистый комиссионный доход увеличился на 17,6% в рублевом эквиваленте, составив 469 млн долларов США. Покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло 76,6%;

- к концу I полугодия 2019 года клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц превысила 640 тысяч компаний.

"Группа последовательно реализует главную стратегическую задачу — наращивание объемов бизнеса и доли в основных сегментах рынка. Прибыльному росту активов способствует устойчивая и сбалансированная структура пассивов Группы. Эффективное управление стоимостью фондирования остается нашим фокусом: на фоне стабильного притока клиентских средств быстрее всего растут средства на текущих счетах, что свидетельствует не только о доверии населения, но и высокой привлекательности созданных нами банковских сервисов и услуг для повседневной жизни наших клиентов. Сохраняя стабильный чистый процентный доход, банк наращивает комиссионный доход — это результат роста нашей клиентской базы и нашего постоянного фокуса на предоставлении лучших расчетных сервисов для частных лиц и малого бизнеса. Согласно нашей стратегии, активный рост бизнеса сопровождается эффективным управлением операционными расходами — благодаря широкому внедрению цифровых технологий во фронт- и бэк-офисные операции, мы контролируем рост операционных издержек. В целом, повышение бизнес-эффективности, качественный рост в ключевых для нас сегментах и эффективное управление рисками остаются нашими основными приоритетами", — отмечает заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В первом полугодии 2019 года объем чистого процентного дохода увеличился до 1,08 млрд долларов США, показал рост в 8,6% в долларовом эквиваленте или 19,6% в рублевом эквиваленте. Банк продемонстрировал высокий рост кредитования и сохранил высокую маржинальность: показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,7%.

Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" выросли на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составили 52,06 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (без учета валютной переоценки рост активов составил 4%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,5% до 34,7 млрд долларов США по сравнению с 30,6 млрд долларов США в конце 2018 года (рост 5,7% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,3% до 26,5 млрд долларов США (рост 2,2% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 34,3% и составил 8,1 млрд долларов США (рост 22,0% без учета валютной переоценки).

Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля просроченных кредитов (90+ дней) составила 2,2% по состоянию на 30 июня 2019. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец первого полугодия 2019 года составляет 163,2%. Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 5,1%. Ставка резервирования составила 3,7%.

Обязательства Банковской группы "Альфа-Банк" увеличились на 11% до 44,4 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (рост 4,2% без учета валютной переоценки).

Банковская группа "Альфа-Банк" по результатам первого полугодия 2019 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В первом полугодии 2019 году Банковской группе удалось поддержать свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности.

Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы "Альфа-Банк" подтверждается и высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков. 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз "Стабильный", а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 23 апреля 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности Альфа-Банка до "bb+" с "bb", долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги Альфа-Банка подтверждены на уровне "BB+/В".

Финансовые результаты группы "Альфа-Банк" составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены компанией PriceWaterhouseCoopers.