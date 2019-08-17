Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными участвовали в акции "С Днем рождения, гражданин России!"

Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными приняли участие в акции "С Днем рождения, гражданин России!". Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.
Акция прошла 22 августа в рамках празднования Дня государственного флага РФ в отделах ЗАГС Автозаводского и Приокского районов Нижнего Новгорода.
Счастливых родителей поздравляли и вручали первый государственный документ малышей – свидетельство о рождении и подарок – обложку для свидетельства с изображением символики Российской Федерации.
Проведение акции "С Днем Рождения, гражданин России!" стало доброй традицией для главного управления ЗАГС Нижегородской области (мероприятие проходит в шестой раз) и пользуется неизменной популярностью у жителей города.
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