Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными участвовали в акции "С Днем рождения, гражданин России!" Общество

Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными приняли участие в акции "С Днем рождения, гражданин России!". Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Акция прошла 22 августа в рамках празднования Дня государственного флага РФ в отделах ЗАГС Автозаводского и Приокского районов Нижнего Новгорода.

Счастливых родителей поздравляли и вручали первый государственный документ малышей – свидетельство о рождении и подарок – обложку для свидетельства с изображением символики Российской Федерации.

Проведение акции "С Днем Рождения, гражданин России!" стало доброй традицией для главного управления ЗАГС Нижегородской области (мероприятие проходит в шестой раз) и пользуется неизменной популярностью у жителей города.