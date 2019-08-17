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Общество

Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными участвовали в акции "С Днем рождения, гражданин России!"

22 августа 2019 17:39  [67] Общество

Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными приняли участие в акции "С Днем рождения, гражданин России!". Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Акция прошла 22 августа в рамках празднования Дня государственного флага РФ в отделах ЗАГС Автозаводского и Приокского районов Нижнего Новгорода.

Счастливых родителей поздравляли и вручали первый государственный документ малышей – свидетельство о рождении и подарок – обложку для свидетельства с изображением символики Российской Федерации.

Проведение акции "С Днем Рождения, гражданин России!" стало доброй традицией для главного управления ЗАГС Нижегородской области (мероприятие проходит в шестой раз) и пользуется неизменной популярностью у жителей города.

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Теги:
Дети ЗАГС
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