Оздоровление Волги началось в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Оздоровление Волги началось в Нижегородской области - в селе Ильино-Заборское Семеновского района приступили к строительству канализационных очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строительство ведется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". На это из федерального, областного и местного бюджетов выделен 71,4 млн рублей.

"Строительство данных очистных сооружений даст возможность примерно 1,5 тысячам жителей двух сел – Ильино-Заборского и Доёнкино - подключиться к центральной канализации. То есть стоки будут уходить не в канавы и овраги, как сейчас, а проходить многоступенчатую очистку до рыбохозяйственных норм и сбрасываться в реку. Улучшится санитарно-экологическая обстановка населенного пункта и прилегающих территорий", - рассказал глава администрации городского округа Семеновский Николай Носков.

Мощность канализационных очистных сооружений 250 кубических метров в сутки. Завершить строительство объекта, согласно контракту, должны в III квартале 2020 года.

Всего в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" в регионе сейчас идет строительство трех очистных сооружений. Они расположены в Семеновском, Павловском и Бутурлинском районах. Всего же до конца года в регионе планируется начать работы на 23 объектах.

"Наша главная задача до 2024 года в три раза снизить сбросы загрязненных сточных вод в нашу Волгу. И в этом году мы начинаем строительство очистных сооружений. Часть работ будет выполнена уже к декабрю. Но полностью первые объекты, согласно нашему графику, должны быть готовы к июню 2020 года", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - в 2019 году.



Напомним, губернатор Глеб Никитин в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с ТКО, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга" сказал, что в бюджете региона заложено порядка 370 млн рублей на опережающее проектирование.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране с 2019 года.