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Бизнес

VISA наградила Альфа-Банк за рекордно высокий уровень защиты карт от мошенников

22 августа 2019 18:14  [61] Бизнес

Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Award в номинации Lowest Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода). Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Международная платежная система отметила рекордно низкий среди мировых банков уровень мошеннических операций по картам Альфа-Банка за 2018 год.

"Победа банка в этой номинации подтверждает наше лидерство в области мониторинга операций и противодействия фроду. Для нас это крайне значимое достижение, так как обеспечение сохранности денежных средств клиентов — одна из самых приоритетных наших задач", — прокомментировал директор процессингового центра Альфа-Банка Сергей Брынин.

Компания Visa вручает банкам и процессинговым компаниям награду Global Service Quality Award за качественное обслуживание клиентов с 1992 года. Награда присуждается в 15 номинациях по результатам работы за год.

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