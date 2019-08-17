Проект "Кадры будущего для регионов" в Нижегородской области собрал 360 учащихся Общество

Проект "Кадры будущего для регионов" в Нижегородской области собрал 360 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба губерантора и правительства региона.

В 2019 году Нижегородская область совместно с Агентством стратегических инициатив начала реализацию стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача проекта - сформировать из талантливых ребят региональные лидерские команды. В их состав войдут школьники (студенты техникумов), студенты вузов (тьюторы) и наставники (представители научной, профессиональной и политической элит региона).

В течение мая-июня 2019 года проходил набор школьников и студентов профессиональных образовательных организаций на проект.

В числе одних из первых, кто изъявил желание принять участие в инициативе, оказались студенты Нижегородского радиотехнического колледжа. Возможность сформировать проектные команды и поработать вместе с федеральными тренерами у участников появится в рамках региональной школы с 3 по 5 сентября 2019 года на базе загородного летнего лагеря "Салют".

В настоящее время к "Кадрам будущего для регионов" присоединились 292 школьника и студента профессиональных образовательных организаций и 68 студентов вузов региона.

В ходе реализации проектов ребятам будет предоставлена возможность социальных и профессиональных проб в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона и стажировки на производстве.

Кроме того, ребятам предоставят возможность пройти обучение на популярной отечественной цифровой платформе "Мобильное электронное образование" (МЭО).

"Проект "Кадры будущего для регионов" предполагает достаточно серьезную работу со школьниками и студентами по их профориентации, развитию лидерских качеств и проектных навыков, но прежде всего, взаимодействие с потенциальными работодателями, чтобы они не просто знакомились с будущей профессией, но и разрабатывали конкретные проекты, направленные на развитие приоритетных направлений социально-экономического развития Нижегородской области", - сказал министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Инициатива реализуется с апреля 2019 по апрель 2020 года. Ее партнерами в Нижегородской области являются ООО Управляющая компания Группа ГАЗ, ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, АО Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина, АО Корпорация развития Нижегородской области, союз Торгово-промышленная палата Нижегородской области и региональное объединение работодателей Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей.

По итогам реализации проекта лучшие лидерские команды из 23 регионов страны примут участие в образовательной смене на базе международного детского центра "Артек".

СПРАВКА:

Инициатива АСИ "Кадры будущего для регионов" была запущена в апреле 2018 года в 7 пилотных регионах - в Ульяновской, Московской, Тульской, Тюменской, Новгородской областях, Пермском крае и Татарстане. Инициатива направлена на формирование через систему наставничества региональных лидерских команд из числа активных и высокомотивированных детей и молодежи, ориентированных на социально-экономическое развитие субъекта РФ ("команды развития" регионов).

В 2019-2020 годах участниками стратегической инициативы АСИ "Кадры будущего для регионов" стали 23 региона из всех федеральных округов РФ. Регионы-участники были названы по итогам заочного заседания координационной группы по вопросам пилотной реализации инициативы.