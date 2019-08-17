Депутаты нижегородской Гордумы оценили условия пребывания детей в лагере "Хочу стать десантником" Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода оценили условия пребывания детей в лагере "Хочу стать десантником". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Исполняющий полномочия председателя городской Думы Николай Сатаев и депутат Сергей Горин 22 августа 2019 года оценили соблюдение пожарной безопасности, требований Роспотребнадзора, качества питания, организации досуга, безопасности детей и подростков.

О работе лагеря, распорядке дня, состоянии материально-технической базы и планах по развитию детского оздоровительного лагеря "Маяк" в Дальне-Константиновском районе, на базе которого размещается лагерь юных десантников, депутатам рассказали директор МАУ МЦ "Надежда" Николай Банков и начальник лагеря "Хочу стать десантником" подполковник Михаил Булулуков. Воспитанники четвертой, заключительной в этом сезоне смены, на торжественной линейке в честь Дня Государственного флага России показали гостям полученные навыки и умения.



Николай Сатаев отметил высокий уровень патриотического воспитания в лагере "Хочу стать десантником".

"Сегодня мы стали гостями замечательного концерта и показательных выступлений юных десантников. Очень трепетно ребята относятся к гербу, флагу и гимну России, слова которого знают и дружно исполняют. Ребята очень порадовали", - сказал Николай Сатаев.



Сергея Горина порадовало то, что вместе с юными десантниками в лагере "Маяк" организована музыкальная смена для ребят из оркестра народных инструментов детской музыкальной школы №9.

"Здесь происходит гармоничное сочетание: во-первых, воспитывают настоящих мужчин. Но, с другой стороны, они же молодые романтики, рядом с которыми здесь 40 музыкантов, детей помладше. Руководитель оркестра рассказал мне о трогательной дружбе между ними. Чувства заботы о младших только так и воспитываются – не словами, а общением. Я считаю, что смены, где собраны разноцелевые группы, должны быть, потому что они помогают гармоничному воспитанию детей", - отметил Горин.

Депутаты также оценили результативность финансовых вложений муниципалитета в организацию полноценного детского отдыха, а также потребности в развитии материальной базы.

"Материальная база лагеря требует постоянных вложений. Палатки, где размещаются спальни, учебная комната использовались уже десяток лет и требуют замены. Но здесь работают, в хорошем смысле, одержимые люди – руководители, воспитатели, волонтеры. Они отдают всю свою душу, всю энергию, чтобы детям здесь было интересно и безопасно, – заявил Николай Сатаев.

"Мы видим, что дети в лагерь "Хочу стать десантником" приезжают из всех уголков нашей Родины, им здесь интересно. В лагере воспитанникам нельзя пользоваться мобильным телефоном, здесь постоянно идут занятия и тренировки, ребята прыгают с парашютом. Нам они с гордостью демонстрировали значки парашютистов на своей форме десантников, которую они заберут домой. Это очень почетно. Пребывание в таком лагере незабываемо и даст очень хороший импульс для дальнейшей жизни ребят", - добавил он.



Николай Сатаев подчеркнул, что вопрос о финансировании загородных детских лагерей будет рассмотрен на заседании комиссии по социальным вопросам и впоследствии вынесен на обсуждение городской Думы.

"Дети – это наша первоочередная задача. Мы должны вкладывать средства в содержательный детский отдых, чтобы они хорошо отдохнули, поправили свое здоровье, узнали что-то новое, стали больше любить свою Родину. Если раньше у Нижнего Новгорода, вместе с ведомственными, было около 150 загородных лагерей, то сейчас – 15, восемь из которых – муниципальные. Поэтому очевидно, что мы должны развивать летний загородный отдых детей", - подытожил Сатаев.