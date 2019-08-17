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Бизнес

Штраф в 17 раз больше взятки: в Дзержинске осудили предпринимателя

23 августа 2019 09:57  [1051] Бизнес

В Дзержинске осудили 45-летнего предпринимателя, который пытался дать взятку полицейским. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 августа 2019 года.

Судом установлено, что зимой этого года злоумышленник, находясь в кабинете сотрудника полиции, лично передал последнему упакованную в пачку из-под сигарет взятку в размере 50 тысяч рублей за возврат предметов одежды известных торговых марок с признаками подделки, ранее изъятых из его магазина. Действия предприимчивого гражданина были пресечены правоохранителями.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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