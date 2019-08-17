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Общество

Нижегородский РЭО ГИБДД на Стрелке будет закрыт 26 августа

23 августа 2019 11:01  [1557] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородский РЭО ГИБДД на Стрелке будет закрыт 26 августа 2019 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В связи с отключением электроэнергии в следующий понедельник, приём граждан в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (ул. Стрелка, 4б), осуществляться не будет.

Приём граждан 26 августа будет осуществляться в филиалах ГИБДД, расположенных по адресам: ул. Шатковская, 2а и пр.Кирова, 33.

Телефон для справок: 268-36-37.

Дополнено: регистрационные действия с автомототранспортом будут осуществляться без изменений в соответствии с графиком работы в павильоне на ул. Самаркандская, 2.

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